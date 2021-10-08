Собранную листву собирают и вывозят в мешках каждый день Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В Краснодаре начался сезон листопадов. Каждый день десятки дворников собирают листву с улиц города.

- Листья вывозят с улиц города мешками, - рассказали сайту «КП» -Кубань» в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства Краснодара. - На территориях магистральных и центральных улиц города листву убирают каждый день. Работы по уборке листвы выполняют в рамках муниципального контракта по санитарному содержанию территории.

А вот во дворах многоквартирных домов листья осенью убирают дворники из управляющих компании, ТСЖ или ЖСК.

- Собственники и арендаторы коммерческих помещений также самостоятельно приводят в порядок прилегающую территорию, - пояснили в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства Краснодара.