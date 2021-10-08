Фото из архива КП

В Краснодаре с 9 октября ограничат движение на участке проспекта им. Константина Образцова. От дома №27 и до улицы им. Яна Полуняна проведут дорожные работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для водителей организуют объезд – откроют проезд от дома № 181 по улице им. Тургенева до дома № 27 по проспекту им. Константина Образцова. Движение перекроют до окончания ремонта. А работы на обоих участках проспекта планируется завершить до 29 октября.

В частности, проводится замена покрытия, оборудование парковок и дорожных знаков, велосипедных дорожек и тротуаров.