Молодую мать с грудным ребенком в коляске сбили в Ейске

Грудной ребенок пострадал в аварии в Ейске. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Молодую женщину с грудным ребенком в коляске в Ейске сбил лихач на "Ниссан Кашкай". Как сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария произошла 7 октября в 14.00 на улице Либкнехта.

- 33-летняя женщина с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 66-летний водитель вопреки правилам не уступил дорогу пешеходам и допустил наезд, - рассказали в Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Очевидцы сообщают, что от удара коляску отбросило на несколько метров. Женщина получила травмы, но ее жизни ничего не угрожает. Ребенок был госпитализирован в реанимацию, его состояние врачи оценивают, как тяжелое.