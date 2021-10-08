Мраморный клоп атаковал Сочи

Жители Сочи жалуются на нашествие мраморных клопов. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочи переживает сезонное нашествие мраморных клопов. Жители города публикуют в соседях видеоролики, которые они снимают в своих квартирах. Гроздья клопов-щитников свисают с оконных сеток и стен. Специалисты говорят, что в осенью клопы готовятся к спячке и поэтому лезут в теплые дома.

- Каждый день выкидываю с окна по 50 штук этих противных вонючек. Я беру малярный скотч и собираю их липкой стороной. Очень удобно, - делятся советами сочинцы.

Мраморный клоп – инвазивный, то есть завезенный, вредитель. Прибыл на Кубань, предположительно, около восьми лет назад и стал агрессивно захватывать новые территории.

Сегодня от него страдает практически весь регион. Насекомое-вредитель наносит серьезный урон урожаю плодовых и овощных культур, уничтожает цветы и декоративные растения. Для борьбы с коричнево-мраморным клопом в районах Краснодарского края созданы оперативные штабы. Наиболее эффективно уничтожать насекомых весной, когда те выходят из спячки.