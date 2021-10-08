Логистический центр за 3,5 млрд рублей построят на Кубани

Компания по производству металлоконструкций построит на Кубани логистический центр. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Компания по производству металлоконструкций и строительству быстровозводимого жилья готова вложить 3,5 млрд рублей в создание нового логистического центра на территории региона, сообщили 8 октября в администрации Краснодарского края. Место для строительства выбрали в Красноармейском районе. В станице Марьянской под этот проект уже зарезервировали участок площадью 17 га.

– То, что инвестор намерен строить распределительный центр в регионе, говорит о том, что край интересен бизнесу. Проект позволит создать до 1000 новых рабочих мест, что важно для развития Красноармейского района. Но самое главное – уверенность людей в стабильном будущем, – сказал Вениамин Кондратьев.

Проект уже прошел первый этап разработки- создана детальная дорожная карта. Планируется, что в конце декабря 2022 года здание будет построено.