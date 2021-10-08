Грунт на трассе в районе Мамайского перевала в Сочи стабилизировался

Геодезисты говорят, что оползневый процесс на трассе остановился. Фото: УПРДОР "Черноморье"

В районе Мамайского перевала, где ситуация была наиболее тяжелая, ученые установили около 40 геодезических меток, который фиксировали подвижки грунта. Каждые три часа эксперты снимали и сверяли показания датчиков. За последние сутки не произошло ни одной деформации грунта. Как рассказали в УПРДОР «Черноморье», участок начал стабилизироваться, а значит можно уже приступать к восстановительным работам.

- Закрепление этого участка автомагистрали потребует создания системы удерживающих сооружений. Начались инженерно-геологические изыскания, по итогам которых будут приняты конкретные технические решения, - рассказал пресс-секретарь ФКУ УПРДОР «Черноморье» Александр Адзянов.

На трех других аварийных участках дорожного полотна выполняются первоочередные восстановительные мероприятия. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт на 136 и 162 километрах трассы "Джубга-Сочи". Предусмотрено устройство удерживающих конструкций, строительство подпорных стен, устройство системы водоотведения.

В ближайшие дни все зоны деформации на этих двух участках отфрезеруют и перекроют плотным слоем асфальтобетона. Эта мера позволит укрепить дорожное полотно и предотвратить его дальнейшее разрушение. К ремонту планируют приступить в следующем году.