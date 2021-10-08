Инвесторы планируют вложить 66 млрд рублей в черноморские курорты Кубани

В Сочи обсудили итоги летнего курортного сезона

В Сочи состоялось совещание вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко и мэра курорта Алексея Копайгородского. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе администрации города. На совещании обсудили итоги летнего туристического сезона. Согласно статистике, черноморские курорты Кубани в этом году выбрали 14,6 миллиона человек. Почти 40% из них решили отдохнуть именно в Сочи. Интерес туристов монетизировался и принес региону более одного миллиарда рублей.

- В летний период работали 2 889 средств размещения на 92 304 номеров. Всеми видами транспорта: самолетом, поездом, на автомобиле – в пик летнего сезона в Сочи приезжали 50 тысяч человек ежедневно. Сегодня на территории Сочи единовременно размещаются около 125 тысяч человек. Средняя загрузка объектов размещения составляет 70%. По итогам года ожидается, что Сочи примет 6,8 млн гостей, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко добавил, что в стране начал работу новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Он будет способствовать развитию курортной отрасли региона. Инвесторы Краснодарского края в рамках нацпроекта получили 11 грантов, в том числе для реализации 3 проектов в Большом Сочи. Еще 8 проектов сейчас находятся в стадии согласования. Предполагается, что бизнесмены построят суперкомфортные отели на сумму более 66 млрд руб.