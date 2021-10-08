Каждый пятый пожилой кубанец находится в группе риска заражения коронавирусом

Медики призывают пожилых людей вакцинироваться от коронавируса. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Врачи Краснодарского края призывают пожилых людей сделать прививку от коронавируса. Главный врач «Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн им. профессора В.К. Красовитова» Сергей Исаенко, рассказал, что течение болезни у пожилых людей осложняется сниженным иммунитетом и сопутствующими хроническими заболеваниями. Лечение пациентов старше 60 лет невозможно в амбулаторных условиях, им требуется обязательная госпитализация и круглосуточный контроль врачей.

- Чем старше человек, тем тяжелее он переносит болезнь. Кривая смертности от коронавируса очень похожа на кривую смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, при которых число летальных исходов заболевания также увеличивается с возрастом. Впервые в истории человечества мы наблюдаем эпидемию, столь зависимую от возраста, - рассказал Сергей Исаенко

Среди вакцинированных риск заразиться COVID-19 значительно снижается, даже если это и произойдет, то болезнь протекает в более легкой форме.

На сегодняшний день вакцинировались уже более 2 млн кубанцев. В регионе работают более 300 пунктов, где можно сделать одну и трех отечественных вакцин от коронавируса. Облегчить выбор наиболее удобного для посещения пункта поможет чат-бота в Телеграмме @vac23_bot.