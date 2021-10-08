Более 80% сотрудников сочинских отелей привиты от коронавируса

В отелях Сочи соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с заместителем председателя Правительства России Дмитрием Чернышенко итоги летнего туристического сезона и предстоящий зимний.

В частности, речь шла о противоковидных мерах, которые взяли на вооружение в сочинских отелях. Алексей Копайгородский рассказал, что все рекомендуемые меры и правила эпидбезопасности были выполнены. 80 % сотрудников отрасли привиты от коронавируса. Гости курорта при заселении предъявляли справки о перенесенном недавно заболевании, либо сертификаты о вакцинации от COVID-19.

- Вся индустрия гостеприимства уверенно адаптировалась к работе в условиях антиковидных мер, мы успешно провели летний сезон и сейчас ожидаем хороших показателей в зимнем. Планируем по итогам года принять 6,8 млн гостей, — рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Сочинские санатории переквалифицировались и к стандартным оздоровительным программам добавилась реабилитация людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме. Поправить пошатнувшееся после болезни здоровье можно в 24 здравницах курорта.