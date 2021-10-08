Наибольшее количество заражений коронавирусом в Краснодарском крае происходит при невыясненных обстоятельствах

Большинство заболевших коронавирусом так и не смогли объяснить, где заразились. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае за последние сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 223 человек. Среди заболевших 95 мужчин, 128 женщин и 12 детей. Самому маленькому пациенту всего 4 месяца, сообщили в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю 8 октября.

- На первом месте источником заражения стали контакты с больным в семье. Доля случаев составляет 34,6 %. Второе место занимает заражение COVID-19 по месту работы – 10,2%. Тройку замыкает инфицирование в школах – 7,2%, - рассказала специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова.

Всего 1% составили завозные случаи. Но наибольшее количество заражений коронавирусом в регионе происходит в невыясненных обстоятельствах. 39,5 % больных так и не смогли объяснить, где они могли заразиться. По словам санитарных врачей, это тревожная тенденция, так как человек уверен, что его окружение здорово и чувствует себя в мнимой безопасности. Обезопасить себя можно с помощью вакцинирования от коронавирусной инфекции. При этом не стоит о масочном режиме.