30 казачьих сельскохозяйственных кооперативов действуют на Кубани

Кубанское казачье войско наращивает земельный фонд. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Казаки Кубанского казачьего войска развивают региональное земледелие. На территории региона действуют 30 казачьих кооперативов. Почти 700 казаков задействованы в животноводстве и растениеводстве. Данные были озвучены на краевом совещании по развитию экономической деятельности кубанских казачьих обществ, которое прошло 8 октября в станице Роговской.

– Каждый гектар земли, выданный казакам, должен работать по назначению и приносить прибыль. Они могут участвовать в программах по предоставлению грантов на закладку садов и развитие кооперативов, а также получить субсидии на закупку сельхозоборудования или строительство жилья в сельской местности для организации сельской усадьбы, – рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

За пять лет земельный фонд Кубанского казачьего войска увеличился в 5 раз. С 5 гектаров вырос до почти 26,5 тыс. га. Успешно пользуются казаки и грантовой поддержкой развития сельхозпроизводства.