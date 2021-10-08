Два кубанских мастера стали призерами IV национального чемпионата «Навыки мудрых»

К участию в соревнованиях допускались мастера старше 50 лет. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Финал национальных соревнований «Навыки мудрых» проходил на базе техникумов Тихорецкого и Гулькевичского районов. Испытания продлились два дня, с 6 по 8 октября и шли в дистанционном формате. Как сообщили в администрации Краснодарского края, конкурс входит в нацпроект «Образование». К участию допускаются специалисты старше 50 лет.

- Всего в соревнованиях по 28 компетенциям участвовали более 300 конкурсантов из 62 субъектов РФ. Это победители региональных отборов чемпионата «Навыки мудрых», - рассказали в администрации Краснодарского края.

Мастера производственного обучения из Краснодарского края прошли в финал состязаний и по результатам получили призы. Сергей Онищенко из Горячеключевского технологического техникума взял серебро в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Компетенции «Сварочные технологии» принесла признание опыта и медальон «За профессионализм» Олегу Ильяшенко, который работает мастером производственного обучения в Гулькевичском строительном техникуме.