Два муниципальных объекта Кубани вошли в топ-50 победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Курганинск получит 50 млн рублей на цифровизацию города. Фото:gorod-kurganinsk.ru

Станица Вознесенская и Курганинск победили в национальном конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Победителей 8 октября объявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Всего же от региона на гранты проекта претендовали участники с 50 заявками.

– Активное участие муниципалитетов говорит о стремлении заявить о себе. Конкурс проводится с 2017 года и количество участников выросло в два раза. Муниципалитеты стали выбирать номинацию «Умный город», рост заявок составил почти 60%, а это значит, что процесс цифровизации городского хозяйства становится все более востребованным, – рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Один из тех муниципалитетов, кто выбрал «Умный город» - станица Вознесенская. 7 млн рублей пойдут на развитие станичной инфраструктуры. Еще 50 млн получит Курганинск за заявку в номинации «Градостроительная политика и развитие ЖКХ». Деньги будут переведены победителям до 20 октября текущего года.