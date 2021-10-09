Казачий центр единоборств появился в Тимашевском районе

В спортивной клубе борьбой занимаются и девочки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тимашевском районе появился центр единоборств «Пластуны», который объединил любителей спорта станицы Роговской. Здесь смогут заниматься различными видами борьбы более 80 человек ежедневно.

–В центре смогут заниматься подростки и молодежь станицы Роговской, проводить соревнования по боксу, самбо, дзюдо, армейскому рукопашному бою. Это не только популяризация спорта и здорового образа жизни, но и допризывная подготовка будущих защитников Родины, – рассказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов Александр Власов.

Тренерский состав составляют специалисты с соответствующей подготовкой и уровнем спортивной квалификации. Новый центр стал 135 клубом спортивной направленности, которые функционируют под эгидой Кубанского казачьего войска