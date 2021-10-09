Погода на 9 октября 2021 года в Краснодаре: ветер усилится до 14 м/с Фото: Олег ЗОЛОТО

Осенняя погода установилась на Кубани. Уже несколько дней воздух в Краснодаре прогревается максимум до плюс 18 градусов. Вместе с ним похолоданием в городе усилился ветер. Его порывы достигаются 18 м/с.

Из-за резкого похолодания в регионе даже раньше начался отопительный сезон.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 9 октября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что воздух прогреется до плюс 16 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в Краснодаре ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 14 м/с.