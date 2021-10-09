Губернатор Кубани поздравил жителей с 78-ой годовщиной освобождения края от немецко-фашистских захватчиков

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае сегодня, 9 октября, отмечают 78-ую годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей с исторической датой.

– Это день, который навсегда вошел в историю Кубани. Сотни тысяч советских солдат боролись за родную землю. Наши деды и прадеды отдали жизни за свободу и будущее Краснодарского края. Вечная память всем героям! Наш долг – сохранить и передать молодому поколению правду о тяжелом периоде в истории нашего края. С каждым годом становится все меньше участников страшных событий. Бесконечные слова благодарности за мирное небо над головой и низкий поклон каждому! – написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

9 октября Краснодарский край отмечает 78-ую годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Войска 56-й разбили врага и к 7 утра вышли на берег Керченского пролива. За 30 дней боев было разгромлено 10 германских и румынских дивизий, четырем нанесен тяжелый урон. На Кубани на сегодняшний день проживает 104 ветерана освободителя.