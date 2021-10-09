Более 90 тонн сельхозпродукции привезут на ярмарки выходного дня в Краснодаре

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В Краснодаре на ярмарку выходного дня привезут более 90 тонн сельхозпродукции. Товары представят порядка 600 производителей из 16 муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, на ярмарке можно будет купить яйца, овощи и фрукты, соленья, мед, хлебобулочные изделия. Производители представят продукцию в 1082 торговых местах. Одними из постоянных участников субботней ярмарки станут Калининский, Выселковский, Динской, Курганинский, Каневской, Павловский, Брюховецкий, Тимашевский районы.

На территории торговых мест для покупателей расположена информация о ценах, режиме работы и оборудование для измерения и определения цены. На проводимых ярмарках соблюдают санитарно-эпидемиологические меры и используют средства индивидуальной защиты. Для того, чтобы определить, где расположена ближайшая к дому торговая площадка, можно использовать интерактивную карту, расположенную на сайте мэрии Краснодара.