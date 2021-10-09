В Адыгее мужчина обманул знакомую на 1,5 миллиона рублей

Фото из архива КП

Жителя Адыгеи обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина обманул знакомую на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Адыгея.

Так, 61-летний мужчина предложил женщине купить у него квартиру. Необходимость сделки он объяснил планом построить многоквартирный дом в Адыгейске. Женщина согласилась и передала знакомому деньги, однако тот обязательств не выполнил, а средства потратил в личных целях.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи 1,5 миллиона рублей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе СУ СЕ РФ по республике Адыгея.