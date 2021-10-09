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Происшествия9 октября 2021 9:27

В Адыгее мужчина обманул знакомую на 1,5 миллиона рублей

Злоумышленник украл деньги под предлогом продажи квартиры
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Жителя Адыгеи обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина обманул знакомую на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Адыгея.

Так, 61-летний мужчина предложил женщине купить у него квартиру. Необходимость сделки он объяснил планом построить многоквартирный дом в Адыгейске. Женщина согласилась и передала знакомому деньги, однако тот обязательств не выполнил, а средства потратил в личных целях.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи 1,5 миллиона рублей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе СУ СЕ РФ по республике Адыгея.