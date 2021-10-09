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Происшествия9 октября 2021 10:17

В Адыгее водитель легковушки насмерть сбил 10-летнего ребенка

Мальчик от полученных травм скончался
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

В Адыгее водитель легковушки сбил 10-летнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Адыгея.

Так, накануне 26-летний житель поселка Энем проезжал на ВАЗ-2107 и совершил наезд на ребенка. 10-летний мальчика из аула Афипсип госпитализировали, но спасти не смогли.

- По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего ДТП, - прокомментировали в пресс-службе МВД по республике Адыгея.