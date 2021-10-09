На Главной площади Краснодара в выходные прозвучат произведения Игоря Стравинского

Сезон фонтанов стартовал в Краснодаре 24 апреля, а завершится в конце октября - начале ноября

Жители Краснодара в выходные дни на Главной городской площади смогут услышать произведения Игоря Стравинского. Музыка композитора будет сопровождать работу светомузыкального фонтана с 10:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, жители и гости услышат балеты «Игра в карты», «Петрушка», «Весна священная», фрагменты из балета «Жар-птица».

Напомним, фонтаны в Краснодаре начали работу 24 апреля. Завершится сезон в конце октября – начале ноября. Накануне на светомузыкальном фонтане на Главной городской площади звучали произведения Александра Скрябина.