Без света в Краснодаре остаются более 1,5 тысячи жителей, в том числе 600 детей

Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются 1800 жителей, в том числе 600 детей. Электроснабжение прервано в Прикубанском городском округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Так, свет погас в домах по улицам Ришельевской, Витебской, Комарова и Кубанской. Причиной отключения стала авария на линиях электропередач. На месте поломки работает бригада специалистов, а восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону:

8(861) 241-33-39 – Прикубанский округ