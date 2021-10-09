На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 229 жителей, в том числе 34 ребенка

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировали 229 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заразившихся обнаружено 34 ребенка. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.

Так, в Краснодаре положительный результат получили 62 пациента, в Армавире – 25, в Сочи – 17. 15 человек заболели Туапсинском районе, по 14 - в Новороссийске и Белореченском муниципалитете, по 8 - в Анапе и Лабинском. На Тимашевский и Усть-Лабинский районы приходится по 7 заболевших, на Апшеронский – 6, в Темрюкском районе заразились 5 человек. По 4 новых случая зафиксировано в Славянском и Павловском муниципалитетах, по 3 - в Геленджике, Калининском, Кущевском, Успенском районах.

- В Горячем Ключе, Кореновском, Курганинском, Красноармейском, Отрадненском, Староминском, Мостовском районах – по 2 пациента. Наименьшее количество заболевших – по 1 – обнаружено в Брюховецком, Динском, Ейском, Тихорецком, Новопокровском, Гулькевичском, Белоглинском муниципалитетах, - сообщают в Оперштабе края.

Самому младшему новому пациенту – 1 год, самому старшему – 94. Всего в регионе продолжают лечиться почти 14 тысяч человек. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 90 заболевших, на ЭКМО – 5.