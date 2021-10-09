Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2021 12:38

В Сочи реконструируют систему водоотведения в микрорайоне Голубые дали

Нынешнее оборудование в предаварийном состоянии не справляется с отводов воды
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи планируют реконструировать систему водоотведения в микрорайоне Голубые дали. На сегодняшний день оборудование не справляется с задачей. Решение озвучено накануне на рабочем обходе мэра города Алексея Копайгородского.

В частности, планируется провести ремонт на сетях выше подтопляемого участка - федеральной автодороги А-147 в районе «Фара». Кроме того, в микрорайоне установят коллектор, который объединит несколько ливнестоков. К первому этапу приступят уже в 2022 году.

Предаварийный водовод микрорайона Голубые Дали возведен в 1970 год, завершается ремонт по производственной программе предприятия. Необходимо заменить магистральные линии диаметром 300 и 500 мм - они изношены почти на 100%. Переподключение завершится до 15 ноября.