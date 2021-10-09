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Общество9 октября 2021 13:05

Педагог Краснодарского машиностроительного колледжа выступит в финале Всероссийского конкурса "Мастер года"

Светлана Елисеева представит Кубань с 10 по 15 октября на форуме в Московской области
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации края

Фото: пресс-служба администрации края

Преподаватель Краснодарского машиностроительного колледжа представит Краснодарский край в финале Всероссийского конкурса "Мастер года". Светлана Елисеева выступит на заключительном этапе в Королеве с 10 по 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Педагог проведет 45-минутное занятие со студентами колледжей Подмосковья. Затем конкурсанты выступят перед школьниками и их родителями с рассказом о своей профессии.

Всего участие в турнире примут конкурсанты из 85 регионов, а итоги подведут 15 октября. Помимо выступления, педагоги посетят образовательные организации Подмосковья. Отметим, что всероссийский конкурс "Мастер года" проводится впервые и станет ежегодным. Цель форума - выявление талантливых педагогов в сфере среднего профессионального образования.