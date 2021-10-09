Лучшего воспитателя России выбрали в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи завершился XII Всероссийский профессионального конкурс «Воспитатель года России». Педагогов года признана Ольга Хитрова из Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне в Зимнем театре состоялась церемония завершения конкурса. Призеров турнира наградили почетными грамотами. В числе 15 лауреатов – старший воспитатель детсада Сочи №140 Лариса Исакова.

В течение конкурса воспитатели проходили 4 испытания, последнее из которых состоялось Российском Международном Олимпийском университете: педагоги представляли свои профессиональные качества. Всего в финальном турнире участвовало 83 воспитателя.

- Благодарю организаторов события за выбор Сочи в качестве конкурсной площадки. Не сомневаюсь, что члены жюри сделали правильный выбор, но считаю, что победу одержал каждый из вас. Уверен, что вы увезете из Сочи не только наше южное тепло, но и приятные впечатления от встреч и новых знакомств со своими коллегами, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.