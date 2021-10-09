В дома ЖК «Панорама» Краснодара горячая вода вернется 11 октября

Фото из архива КП

В Краснодаре горячую воду в ЖК «Панорама» включат 11 октября. Работы запланировано завершить накануне, 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Заполнение системы горячей водой начнется 11 октября, после завершения ремонтных работ, - прокомментировали в администрации.

Горячее водоснабжение прекратилось утром 4 октября, а продолжить подачу планировали 8 октября. Отключение связано с ремонтными работами на участках дорог по ул. им. 40-летия Победы и проспекту им. Константина Образцова.

Ремонтные работы коснулись 63 многоэтажек Восточно-Кругликовского и Фестивального микрорайонов и три детских сада - № 176, 182, 218.