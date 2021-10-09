«Сочи парк» в седьмой раз стал лучшим парком развлечений России

Фото: @sochipark

«Сочи парк» в седьмой раз признан лучшим развлекательным парком России. Титул присвоили накануне по итогам международного XIX смотра-конкурса «Хрустальное колесо»-2021. Об этом сообщает пресс-служба «Сочи парка».

Награждение прошло накануне в отеле-замке «Богатырь». А парки оценивали по качеству, соблюдению техники безопасности и внедрению новаций. Награда для парка – седьмая по счету и знаменательная. Отметим, что в текущем году центр развлечений отмечает седьмой день рождения.

Ранее «Сочи парк» побеждал в номинациях «Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений» и «Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке».