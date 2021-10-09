В Краснодаре на перекрестке улиц Российской и Солнечной изменят организацию дорожного движения

Фото: Юлия Пыхалова

В Краснодаре изменят организацию дорожного движения на перекрестке улиц Российской и Солнечной. На участке хотят разгрузить проезд авто и снизить риск аварий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Так, на перекрестке уберут пешеходный переход и организуют полосу для поворота налево, так же как на следующих перекрестках по улице Солнечной. Это позволит уменьшить поток машин на полосе, которую используют для проезда и прямо, и налево, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

А переходить дорогу жители смогут по второму расположенному рядом пешеходному переходу. Работы по изменению движения пройдут в ночь на 10 октября.