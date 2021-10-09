Михайловские поминовения прошли в Курганинском районе Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона

В Курганинском районе Краснодарского края прошли Михайловские поминовения. Траурное мероприятие в станице Михайловской состоялось в память о казаках, погибших 104 года назад во время Гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На мероприятии присутствовали атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, казаки шести районных казачьих обществ, войсковой Почетный караул, глава муниципалитета Андрей Ворушилин, члены местных военно-патриотических клубов, кадеты Курганинского кадетского корпуса. На поминовениях также прозвучали слова поздравления с 78-летием освобождения края от немецко-фашистских захватчиков.

– В 1918 году в этих местах проходили кровопролитные бои, и сегодня мы собрались почтить память погибших казаков. Революция 1917 года сломала миллионы человеческих судеб. Сотни лет казаки защищали рубежи России, православную веру и привычный уклад жизни. В годы Гражданской войны сражались брат против брата, сын против отца, не понимая, где правда, на чьей стороне быть, - сказал Александр Власов.

- Михайловские поминовения проводятся с 2012 года. Здесь, около станицы Михайловской, в боях пали более 2,5 тысячи казаков. В память погибших на месте в 1919 году установлен обелиск, который был разрушен. Однако в 2012 году муниципалитет восстановил монумент, - сообщают в пресс-службе краевой администрации.