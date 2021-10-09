Лучших таксистов края выбрали в Краснодаре

Фото: telegram-канал "Транспортная инициатива"

В Краснодаре выбрали победителей регионального этапа конкурса «Лучший водитель такси России – 2021». Победитель представит край во всероссийском туре, который пройдет в Сочи. Об итогах конкурса сообщает telegram-канал «Транспортная инициатива».

- Так, первое место занял краснодарец – Семен Шматько. На второй ступени также оказался житель краевой столицы Владимир Кольва. Третье место присвоено сочинцу Ивану Золину. Как сообщалось ранее, для победителей распределены денежные суммы – 15, 10 и 5 тысяч рублей, соответственно, - отмечено в публикации.

Конкурс на определение лучшего таксиста проводится четвертый раз. Каждого участника проверяли на наличие нарушений по базе ГИБДД. Финал всероссийского конкурса пройдет в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт».