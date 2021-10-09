В Сочи ликвидация последствий оползней проходит без обесточивания электроэнергии жителям

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжается ликвидация последствий от сошедших накануне оползней. Работы проводятся без обесточивания жителям электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

- В жилые дома, прилегающие к пострадавшим зонам, поступает электричество. После объявления ЧС и подключили к резервным источникам питания. Вместе с ликвидацией последствий ведется строительство порядка 1,5 километра воздушной линии электропередачи со стороны Варваровки, так как прежнее оборудование пострадало, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, накануне в Сочи сошли оползни, в результате которых пострадало село Сергей-Поле. Кроме того, были разрушены четыре участка дорог.