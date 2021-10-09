Форум «Немалый бизнес» для предпринимателей пройдет 11 октября в Краснодаре

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В Краснодаре 11 октября пройдет форум «Немалый бизнес». В инновационном центре «Аквариум» обсудят меры поддержки предпринимательства, сообщает пресс-служба городской администрации.

На форуме запланировано провести дискуссии «Открытый диалог власти и бизнеса», кейс-модули «PR-стратегии, или почему вы сливаете бюджет в никуда», «Сервис в цифрах: монетизация клиенториентированности». А в консультационных зонах предприниматели получат информацию о реализуемых программах по развитию бизнеса.

Форум посетят представители региональной администрации, депутаты парламента края, молодые предприниматели.

— Системное развитие предпринимательства, формирование делового сообщества - тема актуальная, особенно в молодёжной повестке. Благодаря открытому диалогу форум поможет не только определить вектор взаимодействия, но и прийти к комплексным решениям с участием делового сообщества и отраслевых экспертов, — отметил начальник управления по делам молодежи Сергей Фетисов.