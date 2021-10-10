Температура воды в Черном море 10 октября 2021: В Сочи купальный сезон не закрыт

Температура воды в Черном море 10 октября 2021.

Несмотря на то, что на календаре уже середина октября, многие все еще едут на побережье, причем не только подышать свежим воздухом, но и поплавать. Конечно, нырнуть можно далеко не везде, однако на некоторых курортах температура морской воды все еще позволяет это сделать.

Так, в Сочи и Адлере купальный сезон еще не закрыт. Люди ежедневно приходят на пляжи, чтобы позагорать и окунуться в море. Стоит сказать, желающих много. Водные термометры показывают, что вода у побережья все еще теплая - 21,1 градуса. Чуть прохладнее в Туапсе - 20,5 градуса.

В Геленджике море остыло до 20 градусов, в Новороссийске - до 19,6 градуса. Самые бодрящие заплывы в Анапе - там 19 градусов.

А вот вода в Азовском море сейчас пригодна исключительно для купания закаленных. У берегов Приморско-Ахтарска и Голубицкой вода - 12 градусов.