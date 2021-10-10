Прогноз погоды в Краснодаре на 10 октября 2021: обойдется без дождей, но ветер не стихнет

Свежий прогноз погоды в Краснодаре на 10 октября 2021 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики обещают на Кубани возвращение бабьего лета. Пиковые отметки прогнозируют с начала рабочей недели, но, кажется, погода решила порадовать жителей чуть раньше. «КП» – Кубань» узнала свежий прогноз погоды в Краснодаре на 10 октября 2021 года.

Дело в том, что сейчас регион находится в южной периферии антициклона. Поэтому в кубанской столице обойдется без дождей. Более того, над городом будет сиять солнце, лучи которого продолжат постепенный прогрев воздушных масс. А это значит потепление неизбежно. Но уже 10 октября днем ожидается 17-19 градусов, местами отметки достигнут 20-21 градуса, так что самое время выходить на прогулку.

А вот ветер пока не стихнет - синоптики говорят, что его скорость будет 3-8 метров в секунду.