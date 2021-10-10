Погода на 10 октября 2021 года в Сочи: на курорте воздух прогреется до +24

Фото: Юлия БАРАНОВА.

Уж где-где, а в Сочи сейчас отличная погода. Здесь с самого утра ярко светит солнце. И, судя по прогнозам синоптиков, весь день смело можно провести у моря. «КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 10 октября 2021 года в Сочи.

Благодаря тому, что Кубань «зацепила» южную периферию антициклона, осадков на курорте не ожидается. Да и облачности как таковой нет, а значит препятствий для солнечных лучей нет. Потому можно отправляться на пляж за дозой витамина D. С собой можно взять лишь легкие ветровки, потому что днем температура воздуха прогреется до +22-24 градусов. Ожидается небольшой ветер, но порывы не будут выше 4 метров в секунду.

Кстати, такая же приятная погода будет и на Красной Поляне, но лишь внизу. На вершинах довольно прохладно. На отметках выше 1500 метров - 14 градусов выше нуля, и всего 10 градусов на уровне 2320 метров.