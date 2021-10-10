Артем Горлов. Фото: instagram.com/poisk_gk

На Кубани разыскивают загадочно пропавшего 13-летнего школьника. Как удалось узнать «КП» - Кубань», Артем Горлов живет в Горячем Ключе. Накануне днем он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

- В 14 часов мальчик ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, - сообщают волонтеры организации «Поиск без вести пропавших» в Горячем Ключе.

Мальчик не отвечает на звонки родителей и ничего не дает о себе знать почти сутки. Сейчас ребенка разыскивают родственники и друзья семьи, им помогают добровольцы. К поискам также подключились правоохранители.

- Школьник был одет в серую куртку, красную кофту, кроссовки с белой подошвой, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» добровольцы.

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