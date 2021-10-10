Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанских аграриев

Фото: администрации края.

10 октября чествуют кубанских аграриев. Губернатор Вениамин Кондратьев уже поздравил из с Днем работников сельского хозяйства.

Несмотря на экономические последствия пандемии и непогоду, которая усложняет работу в поле, на Кубани высокие показатели в аграрном секторе. Это касается, в первую очередь, сбора урожая. Порой работать людям приходится под палящим солнцем, несмотря на это из года в год наш регион показывает отличные результаты. Но, по словам главы Кубани, Краснодарский край лидирует и в производстве молока, и мяса, и яиц.

- Своим ежедневным трудом они доказывают, что Краснодарский край – житница России, – написал глава региона в своих соцсетях. - Благодарен каждому за нелегкий труд.

В регионе работает более 600 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, более 2 500 компаний пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Кроме того, насчитывается свыше 14 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и 1 млн личных подсобных хозяйств, - добавляют в администрации края. - На сегодняшний день в аграрном секторе края занято более 500 тысяч человек.