Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2021 10:42

В Краснодаре на три месяца закроют проезд на улице Круговой

Это связано со строительством дороги в районе новой застройки
Евгения СОРОКА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре на три месяца закроют проезд на улице Круговой. Об этом сообщают в администрации города.

Как стало известно, движение для автомобилей ограничат уже в пятницу, 22 октября. С этого дня водители не смогут проехать на участке от дома № 37 (корпус 3) по Симиренко до проезда 2-й Линии.

- Ограничения связаны со строительством дороги, которая появится в районе новой застройки, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Участок этот будет закрыт вплоть до 31 января. Так что водителей просят быть внимательными и уже сейчас планировать свой маршрут по объездным дорогам. Альтернативные пути - на прилегающих улицах.