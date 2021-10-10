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В Краснодаре на три месяца закроют проезд на улице Круговой. Об этом сообщают в администрации города.

Как стало известно, движение для автомобилей ограничат уже в пятницу, 22 октября. С этого дня водители не смогут проехать на участке от дома № 37 (корпус 3) по Симиренко до проезда 2-й Линии.

- Ограничения связаны со строительством дороги, которая появится в районе новой застройки, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Участок этот будет закрыт вплоть до 31 января. Так что водителей просят быть внимательными и уже сейчас планировать свой маршрут по объездным дорогам. Альтернативные пути - на прилегающих улицах.