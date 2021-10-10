Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Завершены поиски загадочно пропавшего 13-летнего школьника на Кубани. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщают в Следкоме Кубани.

Напомним, ребенок пропал накануне днем в Горячем Ключе. Сообщалось, что школьник вышле из дома около 14:00, однако спустя несколько часов не вернулся. Родители забеспокоились - мальчик не отвечал на звонки. Начались поиски, школьника искали родственники и добровольцы. Кроме того, розыскные мероприятия проводила полиция.

Спустя сутки поиски завершились - ребенка отыскали.

- На данный момент мальчик найден, он жив, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» сообщают в Следкоме Кубани.

По некоторым данным, ребенка нашли в районе базы отдыха Фортуна. Он был с друзьями.