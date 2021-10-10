Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 10 октября увеличилось на 230

Фото: администрации края.

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом обновил информацию о новых случаях заражения ковидом. Ситуация на данный момент все еще тревожная, причем по всей стране. За минувшие сутки в Краснодарском крае заболевших тоже стало больше - еще 230 жителей края подцепили опасную инфекцию. Это подтвердил ПЦР-тест.

За последние сутки в России выявлено 28 647 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни.

- За сутки в России полностью выздоровели 17 274 человека. За это же время - 962 смертей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие сутки выписаны 252 пациента, всего в регионе выздоровели 55668 жителей региона.

Отметим, что показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 1342.