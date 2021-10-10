Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 10 октября выросло на 35

Фото: администрации края.

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. Как уточняется, это пациенты ковидных госпиталей, которые в последние дни находились в крайне тяжелом состоянии. Им была назначена терапия, но все же вирус оказался коварнее - спасти этих пациентов не удалось.

По данным на 10 октября, количество летальных случаев увеличилось на 35. С начала пандемии в регионе количество смертей от инфекции достигло 6547.

- В стационарах Краснодарского края сейчас проходят лечение 3006 человек с COVID-19, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани. - 89 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, пять человек лежат на ЭКМО.

При этом дома лечатся 10920 кубанцев.