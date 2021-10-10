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Общество10 октября 2021 17:05

На 96% готов спортивный центр «Чемпион» в Курганинске

Его откроют уже скоро
Варвара ДЫМ
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Спортобъект уже практически готов.Фото: администрация Краснодарского края

Спортобъект уже практически готов.Фото: администрация Краснодарского края

На 96% готов спортивный центр «Чемпион» в Курганинске. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

- Сдача центра запланирована на ноябрь, - рассказал замглавы Краснодарского края Александр Власов. - Общая площадь спортивного объекта составляет 5,2 тыс. квадратных метров. Там будет два бассейна и просторный спортзал.

Сейчас в спортивном центре идут отделочные работы, монтируют оборудование и устанавливают розетки и лампочки.

Кстати, в этом году в Краснодарском крае новые бассейны уже появились в Кореновске и в Крымске, завершается возведение и в Краснодаре.