Фото: администрации Сочи.

В Сочи на светодиоды заменят 25 тысяч ламп уличного освещения. Об этом стало известно на совещании, которое провел мэр курорта Алексей Копайгородский.

В ближайшее время город ждет обновление - после нового года он засверкает иначе. За четыре месяца специалисты «Сочисвет» планируют заменить более 25 тысяч ртутных и газовых ламп. Вместо устаревших светильников поставят светодиодные.

- Это позволит повысить качество освещенности улиц, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи. - Также снизится уровень потребления электроэнергии.

Кроме того, глава Сочи отметил, что надо разработать стратегию развития системы наружного освещения городских пространств с применением современных технологий.

- Отдельная повестка – архитектурная подсветка зданий и основных городских достопримечательностей, освещение парков и набережных, — отметил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

Кстати, уже разработана концепция новогоднего оформления курорта. Специалисты полностью заменят световые консоли на всех гостевых маршрутах.

- Центральные площади курорта планируют украсить светомузыкальными фонтанами, создать на улицах фотозоны, - добавляют в мэрии.

Новогоднее оформление Сочи появится к 25 декабря.