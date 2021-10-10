Фото: администрация Краснодаркого края

Новое современное медоборудование получила Туапсинская больница. Об этом сообщает минздрав Кубани.

- Новое оборудование поступило в ЦРБ в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», - пояснили в ведомстве. – Так, закупили медицинский инвазионный дозатор, экспресс-анализаторы биохимического состояния крови, появился и спирограф, который позволяет быстро оценить состояние бронхолегочной системы.

С помощью нового оборудования врачи туапсинской ЦРБ смогут проводить до 100 обследований в месяц.

Всего же на модернизацию системы здравоохранения в Краснодарском крае в 2021 году предусмотрено 3,7 млрд рублей.