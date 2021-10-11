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Общество11 октября 2021 8:07

В Тбилисском районе благоустройство парка обошлось в 13 млн рублей

Новую зону отдыха открыли в станице Геймановской
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Геймановской Тбилисского района реконструировали зону отдыха. Парк благоустроили на площади в 2,1 га. Обновление обошлось в 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В парке установили сцену, детскую игровую площадку, лавочки, фонари, высадили деревья и кустарники. Работы велись по нацпроекту «Жилье и городская среда», - отметили специалисты.

Также вТбилисском районе по нацпроекту уже привели в порядок парк Семыкина, парк имени казачьего сотника Андрея Гречишкина, а также парки в станице Ловлинской и хуторе Северокубанском.

Планируется, что в этом году будет благоустроено 232 территории, 80% - в сельских поселениях.