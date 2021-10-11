На Кубани потеплеет до +25 градусов

В низинах возможны густые туманы. Фото: Евгений Таранжин

В Краснодаре и крае с этой недели начнет теплеть. Столбики термометров за два дня в регионе вытянутся до +25 градусов. Солнышко будет греть до выходных.

- 11 октября в Краснодаре днем ожидается 18-20 градусов. Без осадков. Ночью и утром местами туман. В регионе воздух прогреется до +23. В последующие двое суток в крае ожидается до 25 градусов тепла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

К 17-му числу на Кубань придут дожди, которые принесут холодный воздух, дневная температура снова опустится до 10 градусов.