В 15 районах Кубани до конца года капитально отремонтируют 19 поликлиник

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае отремонтируют 19 поликлиник. Здания обновят до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- На капремонт 19 поликлиник выделено 416 млн рублей. Работы уже ведутся везде и должны завершиться до конца года, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В администрации рассказали, что здания приводят в порядок в Белореченском, Брюховецком, Выселковском, Гулькевичском, Кавказском, Каневском, Крымском, Кущевском, Новопокровском, Северском, Усть-Лабинском, Апшеронском районах. В Кореновском и Отрадненском районах работы ведутся сразу на двух объектах, в Тимашевском – на трех.

Во всех поликлиниках меняют кровлю, окна, двери, коммуникации, а также проводят отделочные работы в кабинетах.