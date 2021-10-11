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Общество11 октября 2021 9:43

На Кубани полицейские экстренно сопроводили в больницу ребенка без сознания

Девочке вовремя оказали квалифицированную помощь
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по региону

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по региону

В Славянском районе приезжие спешили в больницу с двухлетней дочерью. У девочки поднялась температура, она потеряла сознание. Мужчина, плохо ориентируясь в незнакомой местности, попросил помощи у полицейских. Сотрудники ДПС экстренно сопроводили семью в медучреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Так как дороги на въезде в город были сильно загружены, капитан полиции Владимир Пиховкин и старший лейтенант полиции Максим Картель экстренно сопроводили автомобиль с ребенком в больницу, где врачи оказали девочке квалифицированную медицинскую помощь, - отметили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Родители поблагодарили полицейских за неравнодушие.