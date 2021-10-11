Три платные парковки начали работать в Новороссийске

instagram.com/yamenskov_aleksandr_ivanovich

С 11 октября в Новороссийске заработали три платные парковки. Они расположены вдоль дороги с камерами фиксации. Об этом сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков.

- Платные парковки создали без шлагбаумов. Они будут работать с 8:00 до 20:00, - написал в Instagram Яменсков.

Также замглавы города-героя добавил, что до 19 октября за неоплату парковки владельцев машин штрафовать не будут. А с 20-го числа штраф составит 3 тысячи рублей.

instagram.com/yamenskov_aleksandr_ivanovich

Платные парковки находятся на улице Жуковского около железнодорожного вокзала, на улице Новороссийская Республика по четной стороне от Советов до Мира и от Конституции до Коммунистической, по нечетной стороне от Советов до Конституции и от Мира до Советов и на проспекте Дзержинского около дома 211/3.