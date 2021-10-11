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Происшествия11 октября 2021 10:31

На Кубани шестилетняя девочка проглотила монету и попала в больницу

Ребенку потребовалась помощь врачей
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Девочка находится под наблюдением медиков

Девочка находится под наблюдением медиков

ЧП случилось в Каневском районе. В приемное отделение районной больницы поступила шестилетняя девочка. Она проглотила монету и жаловалась на боли в животе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

- По данному факту проводилась проверка. Противоправных действий не выявлено. Врачи решают вопрос об извлечении постороннего предмета хирургическим путем, - отметил собеседник.

Сейчас ребенок вместе с мамой находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.