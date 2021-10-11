На Кубани шестилетняя девочка проглотила монету и попала в больницу

Девочка находится под наблюдением медиков

ЧП случилось в Каневском районе. В приемное отделение районной больницы поступила шестилетняя девочка. Она проглотила монету и жаловалась на боли в животе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

- По данному факту проводилась проверка. Противоправных действий не выявлено. Врачи решают вопрос об извлечении постороннего предмета хирургическим путем, - отметил собеседник.

Сейчас ребенок вместе с мамой находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.